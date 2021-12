Halyna Hutchins' Vater erhebt neue Vorwürfe gegen Alec Baldwin (63). Ende Oktober war es am "Rust"-Set zu einem folgenschweren Unfall gekommen: Bei einer Dreh-Probe hatte sich ein Schuss aus einer Requisitenwaffe gelöst, der die Kamerafrau tödlich verwundete. In einem Interview hatte der siebenfache Vater vor wenigen Wochen dann behauptet, die Pistole sei losgegangen, obwohl er den Abzug nicht betätigt habe. Nun beschuldigte Halynas Vater Alec jedoch, wenigstens zum Teil am Tod seiner Tochter schuld zu sein.

Bis zuletzt hatte Anatoly Androsovych sich noch geweigert, den 63-Jährigen für den Vorfall am "Rust"-Set zu verurteilen. Doch nun forderte der Ukrainer, dass Alec zu dem Vorfall und seinen Handlungen bei den Dreharbeiten steht und zugibt, zumindest teilweise am Tod der 42-Jährigen schuld zu sein. "Ich kann das Verhalten von Alec nicht verstehen", erzählte der trauernde Vater gegenüber The Sun. Ihm sei beispielsweise unklar, wieso der "Beetlejuice"-Darsteller während der Drehvorbereitungen überhaupt einen Schuss abgegeben habe.

Zudem sei die Aussage des New Yorkers, er habe den Abzug der Waffe nicht betätigt, gelogen. "Der Revolver ist die Art von Waffe, die nicht schießt, bevor der Abzug gedrückt wird, und Alec ist mitschuldig an der Entstehung dieses Schusses", versicherte der 61-Jährige. Aus diesem Grund sei für Anatoly klar, dass der Filmproduzent den Schuss abgefeuert haben muss und somit mitverantwortlich für Halynas Tod ist.

Anzeige

Getty Images Alec Baldwin bei einem Filmfestival in East Hampton, Oktober 2021

Anzeige

Getty Images Kamerafrau Halyna Hutchins, 2019

Anzeige

Getty Images Alec Baldwin, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de