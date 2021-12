Na hoppala, geht Sophia Thomalla (32) etwa manchmal ein wenig beschwipst zu Events? Die Are You The One?-Moderatorin ist oft auf Veranstaltungen zu sehen. Regelmäßig posiert sie auf dem roten Teppich und scheint dabei das Blitzlichtgewitter zu lieben. Kürzlich erst nahm sie erstmals auch ihren neuen Freund, Tennisstar Alexander Zverev (24), mit auf den Red Carpet. In einem Interview machte Sophia nun aber ein Geständnis: Manche Events übersteht sie nur mit Alkohol!

Gegenüber Frankfurter Allgemeine Zeitung gab die 32-Jährige zu: "Ich kann manchmal nur mit Alkohol abliefern. Jetzt werden alle sagen, die Thomalla hat ein Alkoholproblem. Aber mal ehrlich: Manche Veranstaltungen, Berlinale-Empfänge zum Beispiel, muss man sich einfach schöntrinken." Generell sei Sophia der Meinung, dass gute Geschichten mit Alkohol anfangen – "was natürlich nicht heißt, dass ich von morgens bis abends an der Flasche hänge".

Wie oft genehmigt die Tochter von Simone Thomalla (56) sich denn ein Schlückchen? "Unter der Woche trinke ich eigentlich gar nicht, umso mehr am Wochenende. Ich bin der Flaschentyp, nicht der Glastyp. Und da spreche ich nicht vom Bier, sondern vom Rotwein", scherzte sie.

Getty Images Sophia Thomalla im November 2016 in Berlin

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, TV-Bekanntheit

ActionPress Sophia Thomalla im Dezember 2019 in Berlin

