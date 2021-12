Sie freut sich für ihn! Gestern flimmerte das große Finale von The Voice of Germany über die Bildschirme. Nachdem die Finalisten Gugu Zulu, Katarina Mihaljevich, Linda Elsener, das Duo Florian und Charlene Gallant und Sebastian Krenz wie Profis auf der Bühne performt hatten, konnte Letzterer die Zuschauer am meisten überzeugen. Sebastian Krenz wurde zum Sieger der Castingshow gekürt. Realisiert habe er das aber noch nicht, erzählte er Promiflash. Dafür ist Moderatorin Lena Gercke (33) total happy für ihn!

Auf ihrem Instagram-Account widmete sie dem Thüringer nun liebe Worte: "Herzlichen Glückwunsch, Sebastian, und nur das Beste für dich", schrieb Lena unter den Beitrag. Im gleichen Zuge bedankte sie sich für ihre Zeit am Set: "Danke an das ganze 'The Voice'-Team, dass ihr die Show so besonders gemacht habt", blickte die Beauty auf die Staffel zurück.

Dabei ging vor allem im Finale einiges schief. Während Ed Sheeran (30) per Video zugeschaltet wurde, um seinen Track "Merry Christmas" zum Besten zu geben, schwenkte die Kamera auf Jurorin Sarah Connor (41) – und die Sängerin deutete genau zu dem Zeitpunkt wohl an, eine Raucherpause machen zu wollen.

SAT.1/ProSieben/Claudius Pflug Johannes Oerding und Sebastian Krenz bei "The Voice of Germany"

Instagram / lenagercke Lena Gercke im Oktober 2021

ActionPress Sarah Connor, Sängerin

