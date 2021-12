Bald geht Das große Promibacken wieder los! Seit 2016 kämpfen alljährlich acht prominente Bäcker um den Sieg in dem kulinarischen Wettstreit. Nachdem sich im vergangenen Jahr Franziska Knuppe (47) gegen Handballer Pascal Hens (41) und Moderator Daniel Boschmann (41) durchsetzen konnte, geht die Show am 12. Januar 2022 nun in die nächste Runde. Jetzt steht auch fest, wer dieses Jahr bei "Das große Promibacken" antreten wird.

Auf seiner Webseite verriet Sat.1 nun die ersten vier Kandidaten der sechsten Staffel der beliebten Backsendung. Ab Januar kämpfen dann unter anderem Sarah Harrison (30), Detlef D! Soost (51), Jenny Elvers (49) und Hardy Krüger jr. (53) um den Goldenen Cupcake. Wer neben den vier Berühmtheiten noch ins Rennen geht, wurde bisher noch nicht bekannt gegeben. Auf dem ersten Gruppenbild der Staffel, das der Sender jetzt auf dem offiziellen Instagram-Account von "Das große Promibacken" veröffentlichte, waren die Gesichter der anderen Teilnehmer noch mit Smileys verdeckt.

In ihrer Instagram-Story wandte sich Sarah kurz nach der Verkündung ihrer Teilnahme dann auch schon an ihre Fans und gab einige Einblicke in ihre Gefühlslage bezüglich der Show. "Es war voll schwer für mich, das für mich zu behalten", berichtete die zweifache Mutter. "Es wird spaßig [...] Ich dachte mir, diese Herausforderung will ich annehmen. Wie das dann verläuft, das werdet ihr dann sehen", schürte die 30-Jährige die Erwartungen.

