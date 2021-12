Laura Maria Rypa (26) geht es schon etwas besser. Die Ex-Freundin von Pietro Lombardi (29) versetzte ihren Fans kürzlich einen Schock, nachdem sie urplötzlich ins Krankenhaus geliefert wurde und sich einer Operation unterziehen musste. Der Grund: Die Influencerin hatte eine Zyste an den Eierstöcken, die umgehend entfernt werden musste. Nun gibt Laura ein Update zu dem Verlauf der OP und ihrem Gesundheitszustand.

"Mir geht es schon besser", teilte die 26-Jährige ihren Followern in ihrer Instagram-Story mit. Dort gab sie auch ein paar mehr Informationen preis, was die Operation betrifft: "Ich hab halt sechs Liter Gas in meinen Bauch bekommen und es tut auch höllisch weh." Das war jedoch notwendig, um die Zyste sicher entfernen zu können, da sonst im schlimmsten Falle auch die Eierstöcke gefährdet wären. Damit sich das Gas auflöst und verteilt, muss Laura nun trotz der Schmerzen immer wieder ein paar Schritte spazieren gehen.

Aber wie geht es für die Beauty jetzt weiter? "Auf jeden Fall darf ich sechs bis acht Wochen keinen Sport machen", erzählte Laura. Das wird ihr noch richtig schwerfallen. Denn eigentlich achtet der Webstar sehr auf seine Fitness und Gesundheit: "Ich weiß nicht, wie ich das aushalten soll!"

