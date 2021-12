Elena Miras (29) will sich von nun an bedeckt halten, wenn es um ihren Ex Mike (29) geht. Im September 2020 gaben die ehemaligen Love Island-Teilnehmer ihre Trennung bekannt. Während es anfangs noch den Anschein machte, als würden die beiden sich dennoch gut verstehen, entfachte im Laufe der Zeit jedoch eine regelrechte Schlammschlacht. Jetzt teilte Elena mit, dass sie sich nicht mehr öffentlich über den Vater ihrer Tochter Aylen äußern wird.

Bei einem Q&A auf Instagram wollte ein Fan von der 29-Jährigen wissen, was sie von der aktuellen Partnerin von Mike halte. Die Frage nahm der Reality-TV-Star zum Anlass, um klarzustellen, dass sie keine Aussagen mehr über ihren Ex tätigen wird. "Wie ihr eventuell wisst, habe ich damals den Fehler gemacht, alles öffentlich auszutragen. Ich war egoistisch und habe nicht an Aylen gedacht", schrieb Elena in ihrer Story. Sie habe aus diesem Fehler gelernt und wolle von nun an aus Rücksicht auf ihre Tochter nicht mehr in der Öffentlichkeit über Mike reden.

Zudem bat die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin ihre Follower, ihre Entscheidung zu respektieren. Sie verstehe, dass das Interesse groß sei, dennoch stehe das Wohl ihres Kindes an erster Stelle. "Egal, was ich von ihm halte, aus Respekt zu Aylen wird das nie jemand erfahren", bekräftigte Elena.

TVNOW Elena Miras und Mike Heiter beim Sommerhaus-Wiedersehen

Instagram / elena_miras Elena Miras (r.) mit ihrer Tochter Aylen

Instagram / elena_miras Elena Miras und ihre Tochter Aylen im Dezember 2021

