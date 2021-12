Bethenny Frankel (51) spricht endlich Klartext! Im März hatte die The Real Housewives of New York City-Darstellerin bekannt gegeben, dass sie wieder mit ihrem Ex Paul Bernon in einer Beziehung ist. Doch damit nicht genug: Die beiden haben sich sogar verlobt! Doch in den vergangenen Wochen machten plötzlich Trennungsgerüchte die Runde, weil die Reality-TV-Bekanntheit ohne ihren Ring unterwegs war. Haben die Turteltauben ihre Verlobung etwa aufgelöst? Im Netz schafft Bethenny nun Klarheit.

In ihrer Instagram-Story äußerte sich die 51-Jährige nun zu den Spekulationen. "Ich muss nicht immer meinen Ring tragen", stellte sie klar. Manchmal habe Bethenny Angst, das Schmuckstück zu verlieren oder ihre Finger schwellen an – und deshalb sei es ganz normal, dass sie auch mal ohne ihren Klunker unterwegs sei. "Es geht um Symbolik und wenn ich mich dazu entscheide, einen Verlobungsring zu tragen, dann soll es so sein", erklärte die Unternehmerin ihre Haltung.

Zusätzlich machte die ehemalige Moderatorin klar, dass sie die Spekulationen um eine mögliche Trennung sehr getroffen haben. "Ich müsste mich nicht dazu äußern, aber Gerüchte verletzen und beeinflussen andere Menschen [...]", meinte Bethenny. Zwischen Paul und ihr sei jedoch alles in Ordnung: "Ich bin mit einem wunderbaren Mann [...] verlobt."

Getty Images Bethenny Frankel im Dezember 2021 in New York City

Instagram / bethennyfrankel Bethenny Frankel und Paul Bernon im Juli 2021 in Italien

Getty Images Bethenny Frankel im September 2019 in Los Angeles

