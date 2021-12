Freut Mrs. Bella (29) sich für Inscope21 (27)? Diese Frage haben sich bestimmt viele Fans gestellt, als diese Nachricht publik wurde: Der YouTube-Star wird zum ersten Mal Vater! Auch wenn das Baby nicht geplant war und die Beziehung zur Mutter des Kindes in die Brüche ging, ist der Webvideoproduzent schon mächtig aufgeregt – und könnte wohl nicht glücklicher sein! Was wohl seine Ex zu all dem sagt? Bisher gab es keine Reaktion von der Beauty. Doch jetzt ließ Bella sich offenbar zu einem indirekten Statement hinreißen...

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte sie nun einen Beitrag, der ursprünglich von einer anderen Seite verfasst wurde, aber Bella wohl trotzdem aus der Seele spricht. Hier steht schwarz auf weiß geschrieben: "Ich kann nicht glauben, dass Leute in meinem Alter schwanger werden oder heiraten – und ich einfach nur immer heißer werde." Dem frechen Spruch nach scheint das Babyglück ihres Ex-Freundes sie zwar nicht sonderlich zu stören, aber auch nicht wirklich zu freuen.

Doch egal, was seine Verflossene denkt: Nico, wie Inscope21 wirklich heißt, schwebt jedenfalls im siebten Himmel! "Ich wusste nicht wirklich, wie ich damit umgehen soll. Aber ich muss euch sagen, mittlerweile freue ich mich geisteskrank", betonte er in seinem jüngsten YouTube-Video. Was sagt ihr zu Bellas Posting? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / mrsbella Mrs. Bella, Influencerin

Instagram / mrsbella Influencerin Mrs. Bella

Instagram / inscopenico Inscope21 im November 2018

