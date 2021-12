Scheitert ihre Liebe daran? Lange hatte es gedauert, bis sich Paco (Miloš Vuković, 40) und Nika (Isabelle Geiss, 23) bei Unter uns ihre Gefühle füreinander eingestanden haben und ein Paar geworden sind. Der Grund: Die zwei trennen einige Jahre und der Kellner ist zudem der Vater von Nikas bester Freundin Leni (Josephine Becker, 22). Die hat mittlerweile Wind von der Sache bekommen – und ist ganz und gar nicht begeistert. Jetzt stellte sie ihrem Papa ein Ultimatum: Er soll sich zwischen ihr und Nika entscheiden.

Zuerst hatte USA-Rückkehrerin Leni noch vorgegeben, sich für Paco und die Auszubildende zu freuen. Tatsächlich ist dem aber nicht so. Sie findet die Beziehung der beiden sogar richtig schlimm. "Mein Vater mit meiner ehemals besten Freundin – das ist ekelhaft", warf sie Nika in einem Streit vor und die jungen Frauen gingen mit vollem Körpereinsatz aufeinander los. Wenig später meldete sich Leni dann per Telefon bei Paco und zwar mit einer eindeutigen Ansage: "Du musst dich entscheiden. Entweder für Nika oder für mich. Beides zusammen geht nicht", stellt sie ihn vor die Wahl.

Aber wen wird Paco wählen? Zerbricht sein Liebesglück schon nach wenigen Wochen Beziehung oder beschließt er, für Nika das gute Verhältnis mit seiner Tochter zu zerstören? Da Leni-Darstellerin Josephine "Unter uns" eigentlich zu Beginn des Jahres den Rücken gekehrt hatte und derzeit nur für einen Gastauftritt am Set ist, wäre die zweite Option durchaus denkbar. Womöglich setzt Leni in der Story aber auch einfach ihren Auslandsaufenthalt auf unbestimmte Zeit fort. Was wünscht ihr euch – für wen soll sich Paco entscheiden?

TVNow/ Stefan Behrens Nika (Isabelle Geiss), Paco (Miloš Vuković) und Leni (Josephine Becker) in einer "Unter uns"-Szene

RTL / Stefan Behrens Nika (Isabelle Geiss), Leni (Josephine Becker) und Paco (Miloš Vuković) bei "Unter uns"

TVNow/ Stefan Behrens Leni (Josephine Becker) und Paco (Miloš Vuković) bei "Unter uns"

