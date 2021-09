Haben Nika (Isabelle Geiss, 23) und Paco (Miloš Vuković, 40) als Paar Zukunftschancen? Bei Unter uns knistert es bereits seit Wochen ordentlich zwischen der Auszubildenden und dem Kellner. Das Problem: Paco ist nicht nur wesentlich älter als die WG-Bewohnerin, sondern auch der Vater ihrer besten Freundin Leni (Josephine Becker, 22), die aktuell durch die USA reist. Bisher haben beide vehement versucht, ihre Gefühle füreinander zu unterdrücken – doch damit ist jetzt Schluss: Nika und Paco küssen sich.

In der heutigen Folge gab es besonders gute Nachrichten für die angehende Kfz-Mechatronikerin. Bei einem Termin mit ihrer Bewährungshelferin erfuhr sie, dass die Zeit unter strenger Beobachtung der Justiz abgelaufen ist – Nika ist frei. Die Freude darüber war offenbar so groß, dass sie ihre Gefühle nicht mehr unter Kontrolle hatte. Bei einer Party am Abend konnten sie und Paco einen unbeobachteten Moment auf der Dachterrasse genießen – und da kam es zu dem Moment, den viele Zuschauer schon längst haben kommen sehen: Die zwei näherten sich einander an und knutschten eng umschlungen.

Aber was sagen die Fans zu dieser neuen Serien-Liaison? Im Netz teilen sich derzeit die Meinungen. Während ein Instagram-User sich bereits auf ein neues Traumpaar im "Unter uns"-Universum freut und gar nicht aus dem Schwärmen herauskommt, sind andere total skeptisch. "Paco soll sich eine anständige Frau suchen – dieses halbe Kind passt gar nicht" oder "Oh Hilfe – bitte nicht. Sie ist doch noch ein Kind", lauten nur zwei von vielen Kommentaren zu dem Thema.

RTL/ Stefan Behrens Paco (Miloš Vuković) und Nika (Isabelle Geiss) bei "Unter uns"

RTL/ Stefan Behrens Nika (Isabelle Geiss) bei "Unter uns"

RTL/ Stefan Behrens Nika (Isabelle Geiss) und Paco (Miloš Vuković) bei "Unter uns"

