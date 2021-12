Peter Andre (48) und seine Frau Emily MacDonagh wollen ihre Kids an Weihnachten nicht mit Geschenken überschütten! Der britische Musiker und die Ärztin haben zwei gemeinsame Kinder – die siebenjährige Amelia und den fünfjährigen Theodore. Natürlich wollen der Ex-Mann von Katie Price (43) und seine Liebste ihrem Nachwuchs zauberhafte Weihnachten bescheren. Allerdings muss Peter und Emilys kleine Rasselbande in Sachen Geschenke etwas zurückstecken!

In ihrer Ok!-Kolumne schrieb Peters Frau Emily jetzt über die Weihnachtswünsche ihrer Kids. "Ihre Wunschzettel sind tatsächlich ziemlich lang", betonte die 32-Jährige und erklärte genauer: "Der von Theo war eine ganze Seite lang und der von Millie war zwei Seiten lang!" Deshalb habe sie das Gespräch zu ihren Kindern gesucht und ihnen erklärt, dass sie nicht alles bekommen werden, was auf den Listen steht. "Wir wollen sie nicht zu sehr verwöhnen", begründete die Familienmutter.

Dabei könnte die Einkaufsliste für Geschenke im kommenden Jahr sogar noch länger werden – Peter könne sich nämlich vorstellen, erneut Papa zu werden! "Ich sage jetzt, wenn es passieren soll, ist 2022 der richtige Zeitpunkt. Ich werde im Februar 49 – und ich habe immer gesagt, dass mein Limit 50 ist", teilte er gegenüber new! mit. Für den Sänger wäre es Nachwuchs Nummer fünf, denn er hat auch mit seiner Ex Katie Price bereits zwei Kinder.

Getty Images Emily MacDonagh und Peter Andre im Juni 2019 in London

Getty Images Peter Andre und Emily MacDonagh im Oktober 2019 in London

Instagram / peterandre Peter Andre, Sänger

