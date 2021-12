Nicole Kidman (54) fühlte sich wegen ihres Alters diskriminiert! Der Hollywood-Schauspielerin gelang mit Filmen wie "Eyes Wide Shut" an der Seite ihres Ex-Mannes Tom Cruise (59) der große internationale Durchbruch. Sie gewann große Preise wie den Oscar und mehrere Golden Globes. Auch heute ist sie mit Projekten wie Big Little Lies extrem erfolgreich. Dennoch hat sie es mittlerweile in der Filmbranche schwer – wegen ihres Alters. Nicole entgingen deswegen einige Filmrollen!

Die heute 54-Jährige hatte darauf bereits vor einigen Monaten aufmerksam gemacht. Nun sprach sie das Thema Altern in Hollywood abermals in einem Interview mit The Today Show an: "Es gibt einen Konsens in der Branche, dass man als weibliche Schauspielerin um die 40 fertig ist", erklärte sie. Es habe Zeiten gegeben, in denen man ihr die Tür vor der Nase zugeschlagen hatte. Für Nicole war es damals ungewohntes Neuland. "Es ist definitiv eine Veränderung", erinnerte sie sich.

Bereits im August hatte Nicole ihrem Ärger über die Altersdiskriminierung von Frauen erstmals Luft gemacht. "Nun, so läuft das: Du hast die Zeit hinter dir, in der alles gut ist, und jetzt bist du in deinen 40ern und wir sind nicht mehr so interessiert an deiner Erzählkunst oder deinen Ideen oder wer du als Frau oder Person bist", hatte sie geschildert.

Getty Images Nicole Kidman und Tom Cruise im Dezember 1998 in New York City

ImagePressAgency Nicole Kidman bei Gold Meets Golden 2020

Getty Images Nicole Kidman, Januar 2020

