Auch Prinz William (39) und Herzogin Kate (39) möchten nach einem anstrengenden Tag mal so richtig entspannen. Ihre dreiköpfige Rasselbande – Prinz George (8), Prinzessin Charlotte (6) und Prinz Louis (3) – hält ihre königlichen Eltern wohl ganz schön auf Trab. Morgens feiern sie Tanzpartys zur Musik von Shakira (44), und abends fällt es auch ihnen wohl schwer, zur Ruhe zu kommen. Wenn sie schlafen, haben Kate und William ein wenig Zeit für Zweisamkeit – und dann spielt Prinz William den königlichen Barkeeper!

Wenn die kleinen Mäuse in ihren Betten schlummern, mixt William seiner Ehefrau offenbar gerne mal einen Cocktail, wie ein Freund gegenüber People nun verraten hat: "William bringt Kate einen Gin Tonic mit." Die zwei unterstützen sich also nicht bloß bei ihrer Arbeit, sondern wissen auch privat, was der andere braucht. "Sie kümmern sich umeinander, aber auf unterschiedliche Weise", plauderte die Quelle aus. Abends auf der Couch prosten die beiden sich dann also gelegentlich auch mal zu.

Bekannte des royalen Paares berichten außerdem, dass Kate und William sehr aktiv seien, wenn es um ihre drei Kids geht. Sie holen sie von der Schule ab und müssen Streitschlichter spielen, wenn sich die Mini-Royals am Frühstückstisch zanken. Besonders Kate sei ein geregelter Alltag sehr wichtig. "Kate mag es, ein normales Leben zu führen", erklärte der Insider.

Anzeige

Instagram / dukeandduchessofcambridge Prinz William und Herzogin Kate mit ihren Kindern George, Charlotte und Louis

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William in Norfolk, 2020

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate, September 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de