Yeliz Koc (28) schwebt immer noch im Baby-Glück. Im Oktober dieses Jahres war die Influencerin zum ersten Mal Mutter einer kleinen Tochter geworden. Seitdem hält die gebürtige Hannoveranerin ihre Community im Netz regelmäßig über die Entwicklung der kleinen Snow Elanie auf dem Laufenden. Dabei spricht sie auch offen über die eher unangenehmen Seiten ihres Alltags mit einem Kleinkind, wie beispielsweise dem Milcheinschuss. Jetzt veröffentlichte Yeliz einen Schnappschuss vom ersten Weihnachtsfest ihres Nachwuchses.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Mama nun eine Aufnahme ihres Babys, auf dem die Kleine in einen weihnachtlichen Strampler gekleidet war. Neben ihrer Tochter hatte die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin zudem eine kleine Mütze drapiert, auf der in geschwungener Schrift "Mein erstes Weihnachten" zu lesen war. Passend dazu kommentierte Yeliz das Foto von Snow Elanie mit den Worten: "Wir wünschen euch frohe Weihnachten". Zudem verwendete sie Hashtags, in denen beispielsweise "Kleine Snow" und "Weihnachtszeit" zu lesen war.

Den Heiligabend hatte die 28-Jährige in diesem Jahr jedoch nicht nur mit ihrem Baby, sondern auch mit dem Kindsvater Jimi Blue Ochsenknecht (29) und dessen Familie verbracht. Von dem besinnlichen Abend hatte der ehemalige "Die Wilde Kerle"-Darsteller eine Reihe an Eindrücken in seiner Story geteilt. Zudem hatte er ein niedliches Foto von Yeliz und Snow Elanie gepostet, das er mit den Worten "Die kleinen Dinge im Leben zählen" kommentiert hatte.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc' Tochter Snow Elanie

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow, Dezember 2021

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie im November 2021

