Jessica Schröder (27) hat sich für ihre Mutter eine große Geste überlegt! Für die einstige Bachelor-Kandidatin hat sich in diesem Jahr ein großer Traum erfüllt: Sie ist zum ersten Mal Mutter geworden. Im September begrüßten die Blondine und ihr Ehemann Niklas Schröder (32) die kleine Hailey Emilia auf der Welt. Jetzt, zum Fest der Liebe, erfüllte die Influencerin ihrer Mama einen großen Wunsch: Jessi schenkte ihrer Mutter ein neues Auto!

Auf Instagram teilte die Beauty ein bewegendes Video, in dem sie die Reaktion ihrer Mutter Natali auf ihr Weihnachtsgeschenk festhielt: Jessis Mama konnte ihre Tränen vor Rührung nicht zurückhalten. "Das Ziel in meinem Leben war es immer, dass es uns allen gut geht und vor allem meiner Familie und den Menschen, die ich liebe", schrieb sie dazu und ergänzte: "Mama, danke für alles. Du hast ein neues Auto gebraucht und diesen Wunsch wollten wir dir erfüllen. Allzeit gute Fahrt. Wir lieben dich."

Jessi und Niks großmütige Aktion kam auch bei ihrer Fangemeinde sehr gut an. "Gänsehaut. So, so schön" oder "Wow, ich heule. Was für wundervolle Menschen ihr seid", lauteten nur einige der zahlreichen positiven Kommentare.

Instagram / jessicooper Jessi und Hailey Emilia Schröder im Dezember 2021

Instagram / nik_schroeder Jessica, Hailey Emilia und Niklas Schröder an Weihnachten 2021

Instagram / nik_schroeder Niklas und Jessica Schröder

