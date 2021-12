Liam Hemsworth (31) gönnt sich an den Feiertagen eine Auszeit mit seiner Liebsten! Seit Anfang 2020 ist der Schauspieler mit dem Model Gabriella Brooks (23) zusammen. Zunächst hielt das Paar seine Beziehung aus der Öffentlichkeit fern, doch mittlerweile teilen die beiden ihr Liebesglück mit aller Welt. An Weihnachten reisten Liam und Gabriella nun nach Österreich zum Skifahren – und hielten das natürlich auch für ihre Community fest!

Auf seinem Instagram-Account teilte der gebürtige Australier nun eine Reihe von Fotos aus dem gemeinsamen Urlaub im österreichischen Skigebiet Lech. Neben ein paar Bildern des Hunger Games-Darstellers im Schnee durften natürlich auch ein paar Selfies mit seiner Liebsten nicht fehlen: Egal ob auf der Piste oder auf der Après-Ski-Party, Liam und Gabriella schienen die Auszeit in vollsten Zügen zu genießen.

Tatsächlich reisten die zwei Turteltauben nicht alleine nach Österreich. Sie wurden von Liams Brüdern Luke (41) und Chris Hemsworth (38) sowie deren Familien begleitet. Letzterer teilte auf seinem Instagram-Profil ein lustiges Video, in dem er einen seiner Söhne in den Schnee wirft. "Papa, dieses Jahr will ich zu Weihnachten gerne fliegen. Gern geschehen, mein Sohn", scherzte der Thor-Darsteller unter seinem Posting.

Instagram / liamhemsworth Liam Hemsworth im Dezember 2021

Instagram / gabriella_brooks Liam Hemsworth und Gabriella Brooks im Dezember 2021

Instagram / chrishemsworth Chris Hemsworth mit einem seiner Söhne im Dezember 2021

