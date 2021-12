Elsa Hosk (33) zeigt sich stylish wie eh und je! Für das schöne Model und seinen Partner Tom Daly stand in diesem Jahr ein besonderes Fest der Liebe an. Erstmals durften die Schwedin und der Brite Weihnachten mit ihrer Tochter Tuulikki verbringen, die im Februar geboren worden war. Für diesen Anlass schmiss sich der ehemalige Victoria's Secret-Engel so richtig in Schale – und zeigt sich in einem heißen Outfit ganz in Weiß!

Auf ihrem Instagram-Profil präsentierte die 33-Jährige am Montagmorgen stolz ihren Look der Festtage. Lasziv posiert die Blondine auf mehreren Fotos auf einer cremefarbenen Couch, die farblich perfekt zu ihrem Outfit passt. Elsa trägt ein weißes Kostüm, das sie mit einem gehäkelten BH kombiniert. Abgerundet wurde das Styling durch roten Lippenstift. "Dieses Outfit verdient seinen eigenen Post", erklärte sie dazu – ihre Fans sahen das ähnlich und likten die Bilder über 150.000 Mal.

Schon vor einigen Tagen hatte Elsa den heißen Aufzug in einem Posting gezeigt – an der Seite ihrer beiden Liebsten. Auf den Aufnahmen wurde der Laufstegschönheit jedoch glatt die Show von Töchterchen Tuli gestohlen: Das kleine Mädchen grinst auf den Schnappschüssen frech in die Kamera und zeigt ihre ersten Zähnchen.

Getty Images Elsa Hosk, Model

Instagram / hoskelsa Elsa Hosk, schwedisches Model

Instagram / hoskelsa Elsa Hosk mit ihrer Tochter und ihrem Partner Tom Daly

