Jacob Elordi (24) ist derzeit wohl einer der aufgehenden Sterne am Hollywood-Himmel! Nachdem er in seiner Rolle als Noah Flynn in dem Netflix-Dreiteiler The Kissing Booth zum absoluten Mädchenschwarm wurde, ergattert er immer mehr Filmrollen. Mit seinem hübschen Gesicht und seinem trainierten Körper verdreht der Leinwand-Hottie vielen Frauen den Kopf. Doch genau das scheint ihn ein wenig zu stören: Denn Jacob möchte nicht nur für sein Aussehen bekannt sein!

Für viele gilt der 24-Jährige bereits als Sexsymbol seiner Generation. Im Interview mit Men's Health teilte der Schauspieler seine Besorgnis darüber, wie sich der dauerhafte Fokus auf seinen Körper auf ihn auswirken könnte. "Es ist eine schlüpfrige Angelegenheit, seinen ganzen Wert auf die Eitelkeit seines Körpers gelegt zu bekommen", merkte Jacob an. Er denke nicht, dass das ein Thema sei, über das in Bezug auf Männer viel gesprochen werde, aber er wolle zeigen, dass auch Männer zunehmend als Objekte betrachtet werden. "Es hält mich zwar nicht nachts wach, aber es ist definitiv frustrierend", machte er deutlich.

Doch für seine Fans steht nun mal fest: Jacob ist in sehr guter Form! Denn für den Ex-Freund von Kaia Gerber (20) sei regelmäßiger Sport sehr wichtig, weil er sich gut in seiner Haut fühlen will. Außerdem kommt der "Euphoria"-Star aus einer "sehr, sehr fitten Familie". Mama Elordi ist Personal Trainerin, wie Jacob verriet.

