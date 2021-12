Johannes Haller (33) und seine Jessi (31) leiden unter Schlafmangel. Im Mai dieses Jahres wurde das Paar Eltern der kleinen Hailey-Su. Vergangenen Monat berichtete die ehemalige Bachelorette, dass ihre Tochter nun ihre ersten Zähne bekomme. Die Nächte seien daher sehr hart gewesen. Jetzt offenbarte Johannes, dass er und seine Liebste aufgrund des Wachstumsschubs ihres Nachwuchses in der Nacht weiterhin kaum ein Auge zu bekommen.

"Hailey ist gerade wieder im Sprung und kommt so gar nicht in den Schlaf und wenn, dann nicht lange", erzählte der TV-Star in seiner Instagram-Story. Die Kleine wache zurzeit sechs bis acht Mal in der Nacht auf. "Da weiß man erst so richtig, was Stress ist", gab der ehemalige Sommerhaus der Stars-Teilnehmer zu. Er und Jessi würden sich beim Nachtdienst jedoch abwechseln, sodass immer einer von ihnen die Möglichkeit habe, durchzuschlafen.

Wie die 31-Jährige aber vor wenigen Monaten in einer Instagram-Fragerunde verriet, bekomme das Ehepaar in seinem Alltag Unterstützung. "Ja, wir haben Hilfe! Im Haushalt, für Hailey, im Büro – überall! Und ja, wir beschäftigen inzwischen mehrere Menschen, die für uns arbeiten", offenbarte die TV-Bekanntheit.

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka mit Tochter Hailey-Su

Lela Radulovic Photography Johannes Haller und Jessi Paszka mit ihrer Tochter

Lela Radulovic Photography Johannes Haller, Jessica Paszka und Hailey-Su im Juni 2021

