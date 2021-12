Oh là là! Na, mit wem urlaubt Lothar Matthäus (60) denn da? Die Liste der Verflossenen der deutschen Fußballlegende ist lang. Erst im Oktober wurde bekannt, dass die Ehe mit seiner damaligen Frau Anastasia Klimko nach sieben gemeinsamen Jahren in die Brüche ging. Danach kamen bereits Gerüchte über eine neue Flamme an seiner Seite auf. Diese wurden nun befeuert – denn Lothar wurde am Strand von Mexiko mit einer heißen Fremden gesichtet!

Neue Bilder des Ex-Fußballstars zeigen ihn am Strand von Tulum – offenbar ist Lothar in seinem Urlaub nicht alleine unterwegs. Denn an seiner Seite stolziert eine braungebrannte Schönheit mit ellenlangen Beinen im neongrünen Bikini neben ihm her. Optisch dürfte sie sehr in das Beuteschema des 60-Jährigen passen: Sie ist schlank, hat ein hübsches Gesicht und wirkt auf den ersten Blick deutlich jünger als Lothar.

Doch wer ist die hübsche Frau, die mit dem Sky-Experten da am Strand die Sonne und das Wasser genießt? Bisher ist noch nichts weiteres bekannt. Bereits im Oktober war er mit einer attraktiven Unbekannten gesichtet worden. Doch dazu hatte Lothar gegenüber der Bild nur zu sagen: "Ich bin Single, und ich habe es nicht eilig."

Anzeige

MEGA Lothar Matthäus mit einer Unbekannten am Strand von Tulum, Mexiko

Anzeige

MEGA Lothar Matthäus im Urlaub auf Tulum in Mexiko, 2021

Anzeige

Getty Images Der ehemalige Fußballer Lothar Matthäus in München 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de