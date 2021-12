Sie haben schon ziemlich konkrete Vorstellungen! Im März dieses Jahres überraschten Benjamin Melzer und Sissi Hofbauer mit einer wunderschönen Neuigkeit: Die beiden werden heiraten. Im Mai 2023 werden sich die zwei dann das Jawort geben. Und eine genaue Vorstellung von ihrem großen Tag haben die beiden schon jetzt – vor allem zu ihren Looks: Ben und Sissi verraten Promiflash, in welchem Outfit sie den jeweils anderen gern am Altar sehen wollen!

Vor allem Ben kann es wohl kaum noch erwarten, seine Verlobte im Brautkleid zu sehen. "Ich glaube, Sissi könnte alles anziehen und ich würde Ja sagen, weil sie einfach eine wunderschöne Frau ist – von innen und außen. Aber, da ich eben auch weiß, was Sissi sich so vorstellt, kann sie nur umwerfend aussehen. Von daher mache ich mir da keine Sorgen", verrät er gegenüber Promiflash.

Sissi hingegen hat da schon konkretere Ideen für ihren Ben. "In meiner Traumvorstellung trägt Ben einen schwarzen Anzug mit Fliege, ein weißes Hemd natürlich und vielleicht sogar eine Weste drunter", erzählt die Beauty. Beide wollen an ihrem großen Tage glänzen und in mehrere Outfits schlüpfen. So oder so dürften die beiden sich gegenseitig überraschen.

Instagram / benjaminryanmelzer Ben Melzer mit seiner Verlobten Sissi Hofbauer

Instagram / benjaminryanmelzer Sissi Hofbauer und Benjamin Melzer im April 2019

Instagram / benjaminryanmelzer Benjamin Melzer und Sissi Hofbauer

