Was steckt hinter diesen kryptischen Zeilen? Seit mehreren Monaten halten sich die Trennungsgerüchte um Cathy (33) und Mats Hummels (33) hartnäckig – zwischenzeitlich wurden sogar Gerüchte laut, dass der Kicker bereits eine neue Frau in seinem Leben haben soll: nämlich die Tischtennisspielerin Lisa Marie Straube. Bislang bestätigten aber weder der Fußballer noch die Brünette diese Gerüchte – nun teilte die Beauty im Netz aber vielsagende Zeilen. Was meint Lisa wohl damit?

Zu einem heißen Foto von sich teilte die Influencerin in ihrer Instagram-Story den Songtext von Loredanas Lied "Rosenkrieg". Darin heißt es unter anderem: "Langsam wird mir diese ganze Sache hier zu viel. Jeder denkt, die Schuld, sie wäre meine. Doch es gibt zwei Seiten und du weißt es, Babe. [...] Die Wahrheit kennen nur wir beide." Richten sich diese vielsagenden Worte etwa an Mats?

Erst zuletzt hatte Cathy den Trennungsgerüchten aber den Wind aus den Segeln genommen – indem sie gleich mehrere Aufnahmen von ihrem Ehemann, sich und dem gemeinsamen Sohn Ludwig (3) geteilt hatte. Das Trio hatte auch gemeinsam Weihnachten gefeiert.

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

