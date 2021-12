Kann Ghislaine Maxwell (60) das Urteil noch abwenden? Am Mittwoch wurde die Unternehmerin ganz offiziell für schuldig gesprochen: Sie soll Jeffrey Epstein (✝66) beim Missbrauch von Minderjährigen geholfen haben – indem sie ihm Kontakte zum Aufbau eines Ringes vermittelt habe. In fünf von sechs Anklagepunkten wurde sie nun verurteilt und muss auf die Festsetzung ihres Strafmaßes warten. Doch ist der Rechtsspruch überhaupt schon endgültig?

Wie Daily Mail jetzt unter Berufung auf Justizexperten berichtet, sprechen mehrere Gründe dafür, dass das Urteil noch angefochten wird. Unter anderem soll der Richter Alison Nathan Druck auf die Jury ausgeübt haben, um das Prozessende zu beschleunigen. Er habe darauf bestanden, dass die Geschworenen solange täglich zusammenkommen, bis ein Urteil gefällt ist – somit wären auch Prozesstage an Silvester und Neujahr nicht ausgeschlossen gewesen. In einem Berufungsverfahren könnte auch der Umgang mit einer Frage des Gremiums aufgeführt werden, in der es um den vierten Anklagepunkt ging: Die Beförderung einer minderjährigen Person mit der Absicht, sich an illegalen, sexuellen Aktivitäten zu beteiligen. Auch eine nicht bewilligte Zeugenaussage und eine Jury-Notiz seien in einem weiteren Prozess womöglich von Bedeutung.

Ghislaines Geschwister sind jedenfalls weiterhin davon überzeugt, dass die 60-Jährige unschuldig ist. In einem Statement, das auf der Webseite der Familie veröffentlicht wurde, betonten sie: "Wir sind sehr enttäuscht von dem Urteil." Angeblich hätten ihre Liebsten bereits Vorbereitungen für die Berufung getroffen.

Ghislaine Maxwell und Jeffrey Epstein

Ghislaine Maxwell, Unternehmerin

Ghislaine Maxwells Geschwister Isabel, Christina und Kevin im Dezember 2021

