Prinz Charles (73) und Kronprinzessin Camilla (74) machen es sich zu Silvester offenbar gemütlich. An den Weihnachtsfeiertagen hatte das Ehepaar noch Queen Elizabeth II. (95) auf Schloss Windsor Gesellschaft geleistet. Kurz zuvor hatten Prinzessin Anne (71) und ihr Mann Timothy Laurence (66) aus gesundheitlichen Gründen das Festessen allerdings absagen müssen. Doch wo werden Prinz Charles und Camilla den Jahreswechsel verbringen?

Augenscheinlich zieht es das royale Paar für Silvester in den Norden des Vereinigten Königreichs. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, wurde das Ehepaar nun beim Verlassen des Flughafens von Aberdeen in Schottland abgelichtet. Während der 73-Jährige am Steuer des Wagens zu erkennen ist, hat seine Gattin auf dem Beifahrersitz Platz genommen. Offenbar sind die beiden auf dem Weg zu ihrem schottischen Landsitz Birkhall, wo sie angeblich gemeinsam Silvester feiern werden.

Die beiden werden den Jahreswechsel vermutlich ruhig angehen lassen. Vergangene Woche gab die erste Ministerin des Landes, Nicola Sturgeon, bekannt, dass große Versammlungen aufgrund der aktuellen Gesundheitslage weiterhin verboten seien. Wie die britische Zeitschrift außerdem berichtete, flogen Prinz Williams (39) Vater und die Herzogin von Cornwall mit ihrem Privatjet von West London aus nach Schottland.

Getty Images Prinz Charles und seine Frau Camilla, April 2019

Getty Images Herzogin Camilla und Prinz Charles, britische Royals

Getty Images Prinz Charles und seine Frau Camilla im Dezember 2021

