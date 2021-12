Riccardo Simonetti (28) ist wieder auf den Beinen! Der Entertainer sorgte kurz für Weihnachten für einen Schockmoment: Wegen schwerer gesundheitlicher Probleme lag der Wahlberliner im Krankenhaus. Was genau ihm fehlte, enthüllte er bis dato nicht. Inzwischen geht es ihm jedoch schon wieder besser, sodass sich der Fashion-Blogger nun auf große Reise machte: Riccardo genießt einen Silvesterurlaub mit seinem Freund in Las Vegas!

In seiner Instagram-Story teilte der 28-Jährige einige Aufnahmen aus der Glücksspielmetropole. Überglücklich strahlt Riccardo in die Kamera und schrieb zu dem Foto: "Ich kann nicht glauben, dass ich in Las Vegas bin. Die vergangenen Wochen musste ich eine Pause von allem im Leben nehmen und jetzt fühle ich mich Tag für Tag besser!" Deswegen hätten sein Freund und er entschieden, das neue Jahr bestmöglich zu beginnen, ergänzte er.

Die Zeit in den USA scheinen der TV-Star und sein Partner bestens zu nutzen. Zunächst ging es in das Restaurant von Lisa Vanderpump – anschließend besuchten die beiden eine Ausstellung mit Lady Gagas (35) besten Looks. Am Neujahrstag steht für das Paar dann ein Konzert von Katy Perry (37) auf dem Plan.

Anzeige

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti, Dezember 2021

Anzeige

Getty Images Influencer Riccardo Simonetti

Anzeige

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti und sein Freud Steven im Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de