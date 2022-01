Sie zeigt ihre Schwangerschaftsrundungen! Ende Oktober 2021 verkündeten der Profi-Kicker Cristiano Ronaldo (36) und seine Liebste Georgina Rodriguez (27), dass sie erneut Nachwuchs erwarten. Dieses Mal sogar Zwillinge – sie bekommen einen Jungen und ein Mädchen! Bisher teilte die Schwangere selbst noch keine Pics ihres Babybauchs – nur auf einem Gym-Pic von Ronaldo konnten die Fans einen kurzen Blick auf ihre runde Körpermitte werfen. Offenbar hat sich Georgina das erste offizielle Bild mit Bäuchlein für einen besonderen Moment aufgehoben.

Auf Instagram postete die Beauty an Silvester eine ganze Bilderreihe von ihrer Feier mit Cristiano und dessen Rasselbande. Neben einem Foto, auf dem Georgina den Fußballer küsst und die Kids um sie versammelt posieren, postete sie auch einen ganz besonderen Schnappschuss: Georgina stellte ihren kugelrunden Babybauch in einem knappen rosafarbenen Blazerkleid zur Schau. Dabei strahlte die werdende Mutter megaglücklich in die Kamera.

Cristiano war vor der Beziehung zu Georgina bereits Vater von drei Kindern. 2017 begrüßte er das erste gemeinsame Kind mit Georgina – ein Mädchen namens Alana. Nun dürfen sich die Kids auf zwei weitere Spielkameraden freuen, die offenbar auch schon bald das Licht der Welt erblicken werden.

Instagram / georginagio Georgina Rodriguez im Dezember 2021

Instagram / georginagio Cristiano Ronaldo mit seinen Kindern und Freundin Georgina

Instagram / georginagio Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo im Juli 2021

