Nähern sie sich wieder an? Die Are You The One?-Stars Katharina Wagener (26) und Kevin Yanik lernten sich in der Show kennen und verliebten sich ineinander. Anfang des Jahres dann die Hammer-News: Die Turteltauben verlobten sich, Kathi war zu dem Zeitpunkt sogar schon schwanger. Doch nach der Geburt ihres Sohnes im August fing es an, bei den beiden zu kriseln. Kevin zog aus der gemeinsamen Wohnung aus, die Blondine schoss daraufhin scharf gegen ihn – umso überraschender: Kathi und Kevin scheinen nun gemeinsam Urlaub zu machen!

In seiner Instagram-Story ist zu sehen, dass Kevin momentan in seiner Heimat Polen ist. Er filmt sich in einem Hotel in Katowice – und auch Kathi ist gerade verreist und zeigt Einblicke in ihren Trip. Die Einrichtung ihrer Unterkunft sieht der von Kevin ziemlich ähnlich! Die Teppiche haben dasselbe Muster, und auch die Lampen im Zimmer sind gleich. Ihren Besuch bei Starbucks dokumentiert sie ebenfalls für ihre Follower, und auch dort ist sie offenbar nicht alleine. Es sind nämlich zwei Becher in der Aufnahme zu sehen. Jedoch hat keiner der beiden bisher bestätigt, dass sie gemeinsam in der polnischen Stadt Urlaub machen.

Wie kam es eigentlich zu der räumlichen Trennung? Kevin erzählte im Netz, dass Kathis Essstörung einer der Gründe sei, warum es zwischen den beiden kriselt. "Diese Essstörung wirkt sich in vielen alltäglichen Dingen aus. [...] Der ganze Tag ist von dieser Krankheit besessen", erklärte er seiner Community. Vielleicht konnten Kathi und der Vater ihres Kindes die Differenzen inzwischen beilegen.

Anzeige

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / kevinyanik Kevin Yanik im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener und Kevin Yanik im September 2020 in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de