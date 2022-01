Sie hält an ihrem Vorhaben fest! Estefania Wollny (19) verblüfft seit Monaten ihre Fans: Denn bei der TV-Bekanntheit purzelte Kilo um Kilo. Der Großfamilienspross zeigte sich zuletzt total erschlankt und begeisterte viele Follower mit ihren Fotos. Andere zeigten sich jedoch besorgt, dass Estefania und ihre Schwestern Sarafina (26) und Sylvana (30) mit dem Abnehmen gar nicht mehr aufhören wollen. Nachdem sie es an den Feiertagen mit den Kalorien offenbar nicht so genau genommen hat, setzte die 19-Jährige sich nun wieder Ziele für den Jahresbeginn: "Ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die bei diesen Festlichkeiten ordentlich reingehauen hat, was das Essen angeht. Deswegen habe ich mir vorgenommen, meine Ernährung wieder umzustellen."

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de