Könnte sich Loredana Zefi vorstellen, eine Beziehung mit einem ihrer Fans zu führen? Die Rapperin zählt aktuell zu den erfolgreichsten Künstlerinnen in der Deutschrap-Szene. Neben der Musik ist die gebürtige Schweizerin auch noch Mutter einer kleinen Tochter. In Sachen Liebe geht die Sängerin – offiziell zumindest – momentan allein durchs Leben. Doch was würde passieren, wenn ein Fan Loredana um ein Date bittet?

"Das kann ich gar nicht sagen. Ich hab das noch nie probiert, aber ich würde niemals nie sagen", verriet Lori im Interview mit Promiflash. Unter dem Begriff Fan versteht die 26-Jährige außerdem eine bestimmte Art Person: "Ein Fan ist für mich jemand, der meine Mucke feiert – mein Ex-Mann war ja auch ein Fan und ich war auch sein Fan – wenn man das so sieht, dann ist es ganz normal, wenn man mit einem Fan zusammen ist." Sie fände es cool, wenn jemand ihre Musik gut finde, allerdings gehe es ihr mehr um die Person, die in diesem Fall vor ihr stehe.

In der Vergangenheit machte Loredana allerdings nicht immer gute Erfahrungen damit, neue Kontakte zu knüpfen. "Dass mir Leute auflauern, hatte ich auch schon – viele männliche Personen", gab die Interpretin zu. Sie versuche, den Männern dann auf höfliche Art klarzumachen, dass sie nicht vor ihrer Haustüre warten sollen. "Die wissen ja auch alle, dass ich ein Kind zu Hause habe und alleinerziehend bin. Wenn die das beim ersten Mal nicht verstehen, dann gibt es beim zweiten Mal halt auch keinen Spaß mehr – also Privatsphäre muss schon sein", stellte Lori klar.

Anzeige

Instagram / loredana Loredana im März 2020

Anzeige

Instagram / loredana Loredana, Rapperin

Anzeige

Instagram / loredana Loredana mit ihrer Tochter Hana

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de