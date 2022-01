Was für ein Meilenstein! Lily Collins (32) zählt derzeit zu den wohl beliebtesten Schauspielerinnen Hollywoods. Die Tochter von Musiklegende Phil Collins (70) erobert seit der Veröffentlichung von Emily in Paris im vergangenen Jahr die Welt im Sturm. Kurz nach dem Release der zweiten Staffel der Netflix-Produktion darf sich Lily nun über einen weiteren Erfolg freuen: Sie hat jetzt 25 Millionen Abonnenten auf Instagram.

Anlässlich des Meilensteins teilte die Emily-Cooper-Darstellerin jetzt ein paar Schnappschüsse mit ihren Co-Stars Ashley Park (spielt in der TV-Serie Mindy) und Camille Razat (spielt Camille) auf Instagram. "Ich feiere die 25 Millionen und 2021 so wie diese drei einen normalen Wochentag! Frohes Neues", betitelte Lily die Fotostrecke. In "Emily in Paris" ist es nicht untypisch, dass die drei Frauen auch unter der Woche die Korken knallen lassen.

In ihrer Story postete die 32-Jährige zudem ein kurzes Video, in dem sie fröhlich in eine mit goldenen Sternchen verzierte Tröte bläst. Dazu schwärmte sie: "Silvester und 25 Millionen? Das ist ein Grund zu feiern!" Einen weiteren Grund dazu liefert der immense Erfolg von "Emily in Paris" – seit der Veröffentlichung der zweiten Staffel hält sich die Serie in den Top 10 auf Netflix in Deutschland.

Instagram / lilyjcollins "Emily in Paris"-Stars Camille Razat, Lily Collins und Ashley Park

Instagram / lilyjcollins Lily Collins an Silvester 2021

Instagram / lilyjcollins Ashley Park, Lily Collins und Camille Razat

