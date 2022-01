Noah Cyrus (21) gibt sich als ultraheiße Badenixe! Die Schwester von Rockröhre Miley Cyrus (29) ist ebenfalls eine erfolgreiche Sängerin und hat mehr als sechs Millionen Fans auf Instagram. Aber auch wenn die US-Amerikanerin eigentlich von Auftritt zu Auftritt hetzt, um ihrer Community ordentlich was zu bieten, nutzt sie auch mal ein paar Stunden, um zu entspannen und Spaß am Strand zu haben. Vor einem Neujahrskonzert in Miami machte sie jetzt einen Ausflug zum Strand – und zeigte sich supersexy im knappen Bikini-Tanga.

Paparazzi schossen kurz vorm Jahreswechsel ein paar ultraheiße Aufnahmen von Noah. Die 21-Jährige besuchte zusammen mit einer Freundin einen Strand in Florida und genoss die warmen Sonnenstrahlen. In einem pinkfarbenen Bikini und einer hellblauen Cappy tollte sie durch die blauen Wellen und schien ihrem Strahlen nach richtig gute Laune zu haben. Was den Betrachtern der Aufnahme außerdem direkt ins Auge fällt: Noahs Rückseite. Der Bikini der Dunkelhaarige besteht vor allem hintenrum aus besonders wenig Stoff. In dem sexy Tanga lässt die Musikerin freien Blick auf ihren Po.

Ob Noahs Liebster – Orville Peck – ebenfalls mit von der Partie war? Auf den Bildern taucht er zumindest nicht auf. Allerdings erfreute die jüngste Tochter von Billy Ray Cyrus (60) zuletzt mit dem ersten Pärchenbild auf Instagram. "Danke, Disneyland, dass ihr mir und Orville den schönsten Tag überhaupt beschert habt!", schrieb sie zu einem Foto der beiden, das sie in dem märchenhaften Vergnügungspark zeigt.

MEGA Musikerin Noah Cyrus

MEGA Noah Cyrus, Sängerin

Instagram / noahcyrus Noah Cyrus und Orville Peck im Disneyland

