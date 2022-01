Prinzessin Eugenie (31) teilt Erinnerungen an 2021. Das vergangene Jahr war für die Enkelin der Queen (95) sicherlich sehr turbulent. Im Februar wurde sie zum ersten Mal Mutter, als sie Söhnchen August zur Welt brachte. Wenig später folgten allerdings traurige Neuigkeiten: Eugenie musste sich von ihrem geliebten Großvater Prinz Philip (✝99) verabschieden. Ende des Jahres verstarb dann auch noch ihr Schwiegervater George Brooksbank. Nun blickt Eugenie auf die Höhen und Tiefen der vergangenen zwölf Monate zurück – und teilt dabei einige neue Aufnahmen von Baby August.

"Frohes neues Jahr an euch alle. Auf Wiedersehen 2021. Ein Jahr, das uns mit unserem Jungen gesegnet hat und in dem unsere Familie gewachsen ist, aber auch ein Jahr, das uns einige unserer größten und hellsten Lichter genommen hat. Für immer in unseren Herzen", schrieb die 31-Jährige auf Instagram. Dazu teilte sie ein Foto von ihren Großeltern und ihrem Schwiegervater, aber auch einige Bilder mit ihrem Mann Jack Brooksbank (35) und ihrem Sohnemann. Einige der Schnappschüsse dürften die Royal-Fans sicherlich noch nicht kennen.

Neben Eugenie sind auch ihre Schwester Prinzessin Beatrice (33) und ihre Cousine Zara Tindall (40) im vergangenen Jahr Mütter geworden. In ihrem Post fügte Eugenie daher auch ein Foto von den Fußabdrücken ihrer kleinen Nichte Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi hinzu.

Instagram / princesseugenie Jack Brooksbank mit seinem Sohn August

Instagram / theroyalfamily Prinz Philip und Queen Elizabeth II., 2003

Instagram / princesseugenie Jack Brooksbank mit seinem Vater George und seinem Bruder Thomas

