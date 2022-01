Georgina Fleur (31) scheint von ihrer Mamarolle gar nicht genug bekommen zu können! Im August brachte die ehemalige Bachelor-Kandidatin ihr erstes Baby zur Welt und hieß ihr Töchterchen willkommen. Mit dem Vater der Kleinen, On-Off-Partner Kubilay Özdemir, ist die Reality-TV-Bekanntheit zwar nicht mehr zusammen – an ihrem Kinderwunsch ändert das aber nichts: Georgina hätte gerne noch mehr Nachwuchs, wie sie nun verriet!

In einer Instagram-Fragerunde erkundigte sich ein Follower nach den Familienplänen der 31-Jährigen. Wünscht sich Georgina noch ein weiteres Baby? "Ich kann mir tatsächlich noch eins vorstellen", gab die ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidatin preis. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie schon bald wieder schwanger werden will. "Vielleicht nicht nächste Woche, aber schon in den nächsten Jahren", erklärte die Influencerin.

Im Moment hat Georgina wohl ohnehin genug zu tun. Den Alltag mit ihrer Tochter wuppt sie in Dubai ganz alleine. Ein Kindermädchen hat die Neu-Mama nicht. "Ich nehme das Baby in der Regel immer mit, wenn ich etwas zu erledigen habe", erzählte sie. Sollte das aber doch einmal nicht möglich sein, passe eine sehr gute Freundin auf ihren Sprössling auf.

Privat Kubilay Özdemir und Georgina Fleur

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter in Dubai

