Dominik Brcic gibt sich siegessicher! Bei Temptation Island V.I.P. kommt der Single-Boy seinen Verpflichtungen als Verführer nach und flirtet mit Paulina Ljubas (25), was das Zeug hält. Die ehemalige Köln 50667-Darstellerin ist eigentlich auf der Insel der Verführung, um ihre Beziehung zu dem einstigen Love Island-Casanova Henrik Stoltenberg zu testen – lässt sich aber immer wieder auf die Flirtversuche des Hotties ein. Tatsächlich scheint sich Dominik seiner Sache mit Paulina sehr sicher zu sein!

In der neuen Folge der Realityshow analysiert der ehemalige Are You The One?-Kandidat seine bisherigen Fortschritte in Sachen Paulina und deren Beziehung mit Henrik. "Ich glaube, sie ist selber sehr verwirrt und geflasht, weil ich glaube, sie hat selber auch nicht damit gerechnet, dass ich so bin und ihr das gebe, was sie vielleicht nicht von ihm bekommt", vermutet er im Gespräch mit Kate Merlan (34). Sie seien sich in vielen Sachen ähnlich. "Wenn dieser wirklich nahe Körperkontakt kommt, würde ich sie packen und einfach küssen", nimmt sich Dominik vor.

Tatsächlich blickt der Österreicher wunderbaren Zeiten entgegen. "Ich sehe eine schöne Zukunft zwischen uns beiden", fasst Dominik im Interview zusammen. Kate hält das ebenfalls für möglich. "Wenn sie 100 Prozent glücklich wäre, würde sie niemals diese Nähe von dir zulassen", gibt das Tattoo-Model gegenüber dem Verführer zu bedenken.

"Temptation Island V.I.P." seit dem 11. November auf RTL+.

Anzeige

RTL Paulina Ljubas und Dominik Brcic bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

RTL Dominik Brcic und Kate Merlan bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de