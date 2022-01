Chiara Ferragni (34) scheint ihrer Schwester wie aus dem Gesicht geschnitten zu sein! Dass bei der italienischen Influencerin die Familie an erster Stelle steht, dürfte mittlerweile eigentlich jedem bekannt sein. Sie postet nicht nur regelmäßig Fotos mit ihrem Ehemann Fedez (32) und den zwei gemeinsamen Kindern, auch mit ihren jüngeren Schwestern Valentina und Francesca verbringt die Bloggerin regelmäßig Zeit. Jetzt teilte Chiara neue Fotos mit der Designerin – und dabei ist die Ähnlichkeit der beiden kaum zu übersehen!

Am Geburtstag der 29-Jährigen veröffentlichte die gebürtige Italienerin nun eine ganze Reihe von Schnappschüssen auf ihrem Instagram-Account, auf denen sie gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester zu sehen ist. Bei näherer Betrachtung der Bilder wird deutlich, wie ähnlich sich die beiden sind: Sowohl Chiara als auch Valentina haben blonde Haare und blaue Augen. Das ist natürlich auch vielen Fans nicht entgangen. "Ihr seht aus wie Zwillinge" und: "Ihr seid gleich", schrieben nur zwei von vielen Usern in der Kommentarspalte unter dem Posting.

Zusätzlich wurde in dem Beitrag einmal mehr klar, wie nahe sich die Blondinen stehen. In der Bildunterschrift gratulierte die 34-Jährige ihrer Schwester zum Geburtstag – und richtete dabei ein paar herzergreifende Zeilen an sie. "Worte können nicht beschreiben, wie sehr ich dich liebe, Vale", schwärmte Chiara unter ihrem Posting.

Anzeige

Getty Images Chiara Ferragni im November 2021 in Mailand

Anzeige

Instagram / chiaraferragni Chiara Ferragni mit ihrer Schwester Valentina

Anzeige

Getty Images Valentina Ferragni im Dezember 2021 in Mailand

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de