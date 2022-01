Sie sind wohl immer noch ziemlich verknallt ineinander! Seit einigen Monaten halten sich Liebesgerüchte um Kim Kardashian (41) und Pete Davidson (28) hartnäckig. Nach der Trennung von ihrem Noch-Ehemann Kanye West (44) wurde die Keeping up with the Kardashians-Beauty schon öfters ziemlich vertraut mit dem Comedian gesehen. Nun wollen es sich die zwei wohl abseits der Öffentlichkeit gut gehen lassen: Kim und Pete sind ganz offensichtlich zusammen in den Urlaub geflogen!

Wie Daily Mail berichtet, haben sich die beiden am Montag auf den Weg auf die Bahamas gemacht. Paparazziaufnahmen, die dem Onlineportal vorliegen, zeigen die 41-Jährige und den Ex von Ariana Grande (28) auf einem Rollfeld. In entspannten Klamotten machen Kim und Pete auf den Bildern alles für den Abflug fertig, eh sie in den Privatjet einsteigen.

Bei Kim und Pete ist es mittlerweile so ernst, dass die Unternehmerin bereits die Mama ihres Lover kennengelernt hat. "Er hat Kim seiner Mutter Amy und seiner Schwester Casey vorgestellt. Sie haben sich alle gemeinsam auf Staten Island getroffen", verriet ein Informant vor wenigen Wochen im Interview mit In Touch.

Anzeige

Instagram / flavorflavofficial Pete Davidson, Kim Kardashian, Flavor Flav und Kris Jenner

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Anzeige

Getty Images Pete Davidson im Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de