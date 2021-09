Kann Sylvana Wollny (29) sich vorstellen, nochmals Mutter zu werden? Die Influencerin hat zehn Geschwister und wurde als Teil der TV-Großfamilie Die Wollnys bekannt. Sie selbst scheint in Sachen Familienplanung jedoch etwas bescheidener zu sein. Zumindest hat sie gemeinsam mit ihrem Partner Florian Köster (33) bislang nur zwei Kinder – die achtjährige Celina-Sophie und die zweijährige Anastasia Sophie. Ist ihre Nachwuchsplanung damit abgeschlossen?

In ihrer Instagram-Story erzählte die 29-Jährige, dass sie und Flo sich zumindest in der nächsten Zeit keinen weiteren Nachwuchs vorstellen wollen. "Wir haben ja bereits zwei wundervolle Kinder. Das nächste Große, was bei uns ansteht, ist unsere Hochzeit – und alles Weitere schauen wir dann", betonte die Blondine. Ihr Liebster hatte erst vor wenigen Tagen um ihre Hand angehalten.

Auch wenn Sylvana mit ihren zwei Töchtern sehr glücklich ist, kommt sie im Alltag mit ihnen oft an ihre Grenzen. "Natürlich gibt es Momente, in denen ich völlig überfordert bin mit den beiden oder generell mit allem", gab die Reality-TV-Darstellerin zu. Sie sei aber eben genauso ein Mensch und eine Mutter, wie alle anderen auch.

Anzeige

Instagram / sylvana_wollny Sylvana Wollny und Florian Köster im September 2021

Anzeige

Instagram / sylvana_wollny Sylvana Wollny mit ihren Töchtern Celina-Sophie (r.) und Anastasia

Anzeige

Instagram / sylvana_wollny Sylvana Wollny und ihr Mann Florian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de