Matthias Distel schwebt nach wie vor auf Wolke sieben. Der Musiker, der unter seinem Künstlernamen Ikke Hüftgold (45) bekannt ist, hat Ende des vergangenen Jahres verkündet, dass er wieder in einer Beziehung ist. Seine Freundin heißt Nina Reh und ist dem Ballermann-Star zufällig bei einem seiner Konzerte über den Weg gelaufen. Dass die Brünette gerade einmal Anfang 20 – und damit noch nichtmal halb so alt wie ihr Liebster ist – stört die beiden nicht. Jetzt gratulierte Matthias seiner Nina stolz zu ihrem 22. Geburtstag.

"Alles Liebe zum Geburtstag, mein Schatz", titelte der ehemalige Promi Big Brother-Kandidat in seiner Instagram-Story zu einem Pärchenbild. Die beiden haben ihr Köpfe eng aneinandergeschmiegt und lächeln in die Kamera. Zum Ausdruck seine Liebe postete der 45-Jährige noch ein rotes Herz-Emoji hinter seine Glückwünsche. Selbstverständlich hat Matthias seiner Partnerin aber nicht nur via Social Media gratuliert – die zwei haben den Ehrentag gemeinsam verbracht. In weiteren Story-Sequenzen sieht man den Limburger und Nina in einer verschneiten Berglandschaft.

Gegenüber Promiflash hat der TV-Star schon vor einigen Wochen verraten, dass die 22-Jährige und er eine gemeinsame Zukunft planen. Obwohl Nina noch eine eigene Wohnung hat, verbringt sie die meiste Zeit bei ihrem Partner. "Nina hat ihre eigene Wohnung, aber wir haben den Lebensmittelpunkt längst zu mir verlagert", betonte Matthias und fügte hinzu, dass alle Zeichen auf Zusammenziehen stehen.

Instagram / matthiasdistel Nina Reh und Matthias Distel aka Ikke Hüftgold

Instagram / ninareh Matthias Distels Freundin Nina Reh

Privat Ikke Hüftgold und seine Freundin Nina

