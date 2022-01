Wünschen sich Oliver (43) und Amira Pocher (29) eine größere Rasselbande? Inzwischen haben der Comedian und die Moderatorin zwei gemeinsame Kinder. Für den Entertainer sind es jetzt insgesamt also schon fünf Sprösslinge. Amira betonte bereits häufiger, wie vernarrt sie in ihre Kinder ist und dass es ihr unheimlich schwerfalle, Zeit ohne die beiden zu verbringen. Doch soll es bei der Podcasterin bei zwei Kindern bleiben? Amira ist sich noch unschlüssig!

"Ich finde, erst einmal muss ein Kind ganz durchschlafen. Und das üben wir jetzt", erklärte Amira im Gala-Interview. Ihre Kinder seien noch klein, dass sie noch nicht über weiteren Nachwuchs nachdenken wolle, stellte die 29-Jährige klar. "Wenn die beiden dann aus dem Gröbsten raus sind, schauen wir weiter", weiß Amira.

Denn aktuell ist es immer noch so, dass Amiras Kids ihrer Mutter sehr viel Energie abverlangen. Außerdem betonte Ollis Frau: "Ich bin eher der Typ Helikoptermutter und gebe meine Kinder ungern an Fremde ab." Neben ihrer besten Freundin, die sie als Nanny unterstützt, leisten sie und Olli die meiste Arbeit. Das bringt Amira manchmal an ihre Grenzen. "Erst glaubt man: Den Tag schaffe ich nie. Und plötzlich hat man einen Energie-Kick", gab sie Einblick in ihren Alltag als Mama.

Instagram / amira_m.aly Amira Pocher im November 2019

Instagram / amirapocher Amira Pocher im August 2020

Instagram / amira_m.aly Die Hand des Babys von Oliver und Amira Pocher

