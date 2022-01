Maren Wolf (29) macht eine überraschende Ansage! Die Influencerin teilt normalerweise regelmäßige Einblicke in ihren Alltag im Netz. Zuletzt erzählte sie ihren Fans davon, dass sie sich ein weiteres Kind mit ihrem Mann Tobias Wolf wünscht. Tatsächlich sah es nach einem Schwangerschaftstest sogar danach aus, als ginge ihr Wunsch in Erfüllung – letztendlich fiel ein weiterer Test aber negativ aus. Jetzt kündigte Maren plötzlich eine Netz-Pause an.

In ihrer Instagram-Story teilte die 29-Jährige vor wenigen Stunden noch fleißig Bilder und Videos mit ihren Fans – darauf folgte dann ein überraschender Post: "Ich melde mich hiermit erst mal von allen Social-Media-Plattformen ab! Wir brauchen uns als Familie jetzt sehr stark!" Was der genaue Grund für ihre plötzliche Auszeit ist, verriet die Blondine aber nicht. Gab es womöglich einen Trauerfall in ihrer Familie? Oder hat es vielleicht etwas mit all den negativen Kommentaren im Netz zu tun?

Für ihren offenen Umgang mit ihrem Kinderwunsch bekam Maren zuletzt nämlich ganz schön viel Gegenwind von ihren Abonnenten. Sie gab vor wenigen Monaten offen und ehrlich zu: "Ich denke, jeder hat mal Phasen, in denen man das Gefühl hat, es wächst einem alles über den Kopf!" Ist nun genau das passiert?

Instagram / tobiaswolf Tobias und Maren Wolf, Social-Media-Stars

Instagram / tobiaswolf Lyan River, Maren und Tobias Wolf

Instagram / marenwolf Maren Wolf, YouTuberin

