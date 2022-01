Hat sie einen neuen Verehrer? Nathalie Volk (25) sorgte im Oktober vergangenen Jahres für Schlagzeilen, als sie ihre Trennung von ihrem Partner Timur bekannt gab. Im Monat zuvor hatte sich das Paar noch verlobt. Jetzt scheint die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin ihr Single-Dasein in vollen Zügen zu genießen. Am Donnerstag feierte sie ihren 25. Geburtstag und bekam unter anderem einen pompösen Blumenstrauß geschenkt – von wem stammt das Präsent nur?

In ihrer Instagram-Story teilte Nathalie jetzt stolz einen Schnappschuss des Blumenarrangements, dem eine Karte mit den Initialen S. L. darauf beilag. Zu ihrem Post schrieb die 25-Jährige: "Danke, Baby" mit vier weißen Herzchen. Hat das Model etwa einen neuen Freund? Und wofür steht S. L.? Das behielt die Beauty für sich – über den schicken Blumenstrauß bestehend aus rosafarbenen Rosen und verschiedenen weißen Blüten scheint sie sich aber auf jeden Fall gefreut zu haben.

Im Dezember hatte Nathalie noch betont, nicht in festen Händen zu sein. Auf die Frage, ob sie derzeit Single sei, entgegnete sie damals: "Ja, ist lustig!" Das Leben in ihrer Wahlheimat New York scheint ihr großen Spaß zu bereiten – bis zur Trennung von ihrem Ex-Verlobten Timur hatte die TV-Bekanntheit noch in der Türkei gelebt.

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk, Januar 2022

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk im September 2021

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk und Timur

