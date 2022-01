Julian FM Stoeckel (34) gibt seine Einschätzung ab! Am 21. Januar beginnt die neue Staffel vom Dschungelcamp. Mit von der Partie sind unter anderem Lucas Cordalis (54), Filip Pavlovic (27), Tina Ruland (55) und auch der Designer Harald Glööckler (56) will um die Krone kämpfen. In einem Interview erklärte er bereits, eine Strategie bezüglich des sparsamen Essens im Camp zu haben. Aber wie wird sich Harald sonst schlagen?

Im Promiflash-Interview schätzte sein Kumpel Julian die Lage ein. Er freue sich schon sehr, seine "Freundin", wie er Harald nennt, im Dschungel zu sehen: "Ich glaube, sie wird es entweder sehr gut machen oder einen Nervenzusammenbruch kriegen. Aber ich freue mich sehr auf sie und ich glaube, das wird ein Knaller werden", betonte Julian. Harald werde seiner Meinung nach die Queen in Südafrika sein.

Doch im Camp gebe es laut Julian nur Platz für Haralds Hoheit. Deshalb könnte es für den noch nicht bestätigten Kandidaten Manuel Flickinger (33), bekannt aus Prince Charming, schwierig werden, meinte der Promi-Kenner. "Ich finde ihn jetzt nicht schlecht, aber auf den wartet auch nicht das ganze Publikum. Ich glaube, wenn er sympathisch und nett ist, wird er da ohne Probleme reingehen und auch ohne Probleme rauskommen", lautete Julians Fazit zu Manuel gegenüber Promiflash.

ActionPress Harald Glööckler, Modedesigner

Instagram / julianfmstoeckel Julian F.M. Stoeckel in Berlin im November 2020

Instagram / manuel_flickinger Manuel Flickinger an seinem Arbeitsplatz

