Ihr Verhalten ist wohl eine der Überraschungen der aktuellen Staffel von Temptation Island V.I.P.! Paulina Ljubas (25) wagte anfangs noch schwer verliebt mit ihrem Freund Henrik Stoltenberg das Liebesexperiment. Doch dann konnte die Influencerin der Verführung wohl nicht widerstehen: Sie kam Aufreißer Dominik Brcic körperlich und emotional immer näher. Hat die vergebene Frau dem Verführer etwa Hoffnung auf mehr gemacht? Promiflash verriet Dominik, wie er zu Paulinas Verhalten ihm gegenüber steht.

Dass Dominik großes Interesse an einer ernsthaften Beziehung mit der 25-Jährigen hat, sagte er ihr schon mehrfach. Doch formulierte auch sie ihre Absichten gegenüber dem ehemaligen Are You The One?-Kandidat klar? "Ja. Sie hat mir gesagt, dass sie verwirrt ist. Sie hat gemerkt, dass da was zwischen uns ist – obwohl sie vergeben ist", erklärte Dominik im Promiflash-Interview. Und deswegen wäre auch sie immer wieder auf Dominik zugegangen: "Sie ist mir nicht mehr von der Seite gewichen. Sie hat die Nähe zu mir förmlich gesucht."

Hatte Paulina denn da schon mit der Beziehung zu Henrik abgeschlossen? Dominik wurde im Gespräch mit Promiflash ziemlich eindeutig:"Paulina hat mir kommuniziert, dass sie wegen Henriks Verhalten schon keine Zukunft mehr in der Beziehung mit ihm sieht."

"Temptation Island V.I.P." seit dem 11. November auf RTL+

RTL / Frank Fastner Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas

RTL / Frank Fastner Dominik Brcic, "Temptation Island V.I.P."-Verführer

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, "Temptation Island V.I.P."-Kandidatin 2021

