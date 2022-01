Welche Promis haben sich am Donnerstagabend auf der The Masked Dancer-Bühne verausgabt? Während die Zuschauer bei The Masked Singer die verkleideten Promis anhand ihres Gesangstalents erkennen müssen, zeigen die Stars beim Spin-off "The Masked Dancer" stattdessen ihr Tanztalent. Mit Ute Lemper (58), die unter dem Glühwürmchen-Kostüm steckte, wurde eine Promi-Kandidatin bereits enttarnt. Aber wer versteckt sich wohl unter den anderen Verkleidungen?

In der ProSieben-App wird schon wieder fleißig über mögliche Promi-Identitäten spekuliert – und die Fans haben auch schon klare Vermutungen. Bei dem Affen liegt zum Beispiel Mark Forster (38) ganz vorne. Darauf tippte auch das Rateteam rund um Steven Gätjen (49) und Alexander Klaws (38). Viele Fans vermuten allerdings auch Julien Bam (33) oder Bürger Lars Dietrich (48) in dem flauschigen Kostüm. Auch bei dem Schaf teilen die Fans die Meinung des Rate-Panels. Dort liegen Jörg Pilawa (56) und Kai Pflaume (54) ganz vorne. Große Fragezeichen wirft offenbar noch das Zottel auf. Bei dem kunterbunten Kostüm sind sich die Fans noch nicht einmal einig, ob ein Mann oder eine Frau darunter steckt. Als Favoriten gelten in der App bisher noch Rebecca Mir (30), Jorge González (54) und Massimo Sinató (41).

Maximum Power fiel nicht nur durch seinen Power-Auftritt, sondern auch durch einen fremdländischen Akzent beim Sprechen auf. Kein Wunder also, dass die Fans unter anderem auf Wladimir Klitschko (45) und Eloy de Jong (48) tippen. Beim Tanzauftritt der Maus haben viele Zuschauer offenbar Heidi Klum (48) oder Jasmin Wagner (41) im Verdacht. Auf Platz eins landete allerdings Lucy Diakovska (45). Die No Angels-Sängerin würde damit quasi ein Comeback feiern. Sie sang in der ersten "The Masked Singer"-Staffel schließlich schon im Oktopus-Kostüm. Während bei den meisten anderen Kostümen noch Uneinigkeit herrscht, sind die Fans sich bei dem Buntstift schon relativ sicher. Fast 50 Prozent der User glauben, dass Let's Dance-Juror Joachim Llambi (57) dieses Mal beim Konkurrenzsender tanzt. Weit abgeschlagen auf Platz zwei und drei liegen Luke Mockridge (32) und Thomas Hermanns (58).

