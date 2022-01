Sind die beiden wirklich ein Paar? Kanye West (44) wurde in den vergangenen Wochen mit verschiedenen Frauen an seiner Seite gesichtet – darunter auch Julia Fox. Mit ihr traf der Rapper sich in Miami und New York und die Schauspielerin plauderte zuletzt sogar ein paar Details über ihre ausgefallenen Dates aus. Nach reichlich Spekulationen über ihre Liaison teilte Kanye nun eine Reihe von Videos der Beauty im Netz.

Das Instagram-Profil des Musikers ist derzeit sehr übersichtlich: In seinem Feed befindet sich nur ein einziger Post. Doch nun teilte der "Stronger"-Interpret gleich mehrere Videos in seiner Story – darin sieht man Julia durch die Dunkelheit laufen. Die 31-Jährige trägt dabei ein Outfit ganz in Schwarz: ein schwarzes Kleid, schwarze Stiefel und darüber einen schwarzen Ledermantel. Bestätigt Kanye mit diesen Clips etwa seine Liebelei mit Julia?

Möglicherweise hat der Musikstar in der "No Sudden Move"-Darstellerin auch lediglich seine neue Designmuse gefunden. Der Ex von Kim Kardashian (41) gab nämlich jetzt bekannt, dass er mit den Marken The Gap und Balenciaga kollaborieren wird. Tatsächlich ist der Post, der in seinem Feed zu finden ist, ein Schnappschuss des aufgesetzten Vertrags zwischen den zwei Firmen und seinem eigenen Modelabel Yeezy.

Instagram / kanyewest Julia Fox, Schauspielerin

Backgrid Kanye West im Dezember 2021

Getty Images Kanye West, Rapper

