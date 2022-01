Wie ist es wohl, mit einem Superstar wie Kanye West (44) auszugehen? Diese Frage beantwortete jetzt Julia Fox. Die Schauspielerin wurde in den vergangenen Tagen mehrmals zusammen mit dem Rapper gesehen – bisher hatten sich die beiden aber in Schweigen gehüllt, was ihre Beziehung betrifft. Jetzt äußerte sich die Schauspielerin zum ersten Mal öffentlich zu ihrem Verhältnis mit dem "Jesus Walks"-Interpreten.

Die 31-Jährige verfasste jetzt einen Text, den sie im Interview-Magazin veröffentlichte. Darin schwärmt sie: "Ich habe Ye an Silvester in Miami kennengelernt und wir hatten eine sofortige Verbindung zueinander." Der Musiker habe eine tolle Ausstrahlung und es mache unglaublichen Spaß, Zeit mit ihm zu verbringen. Ganz normale Dates scheinen wohl nicht nach Kanyes Geschmack zu sein – Julia berichtete von ihrem ausgefallenen Dinner-Date in New York: "Im Restaurant hat Ye ein komplettes Fotoshooting mit mir gemacht, während die anderen Gäste weiter aßen."

Damit endete der Abend aber offenbar noch nicht – nach dem Essen habe der Ex von Kim Kardashian (41) sie noch überrascht. "Ich bin immer noch geschockt. Ye hatte ein ganzes Hotelzimmer voll mit Kleidern. [...] Es hat sich angefühlt wie ein echter Cinderella-Moment", erzählte sie. Sie wisse noch immer nicht, wie Kanye es schaffte, das alles zu planen. "Wer macht so etwas beim zweiten Date?", fragte sich Julia. Sie wisse zwar nicht, wohin ihre Liebelei mit dem 44-Jährigen führe, doch für den Moment sei sie total glücklich.

Getty Images Julia Fox, Schauspielerin

Backgrid Kanye West im Dezember 2021

Getty Images Julia Fox, Schauspielerin

