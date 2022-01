Kanye West (44) genießt offenbar sein Single-Leben! Nachdem seine Ex Kim Kardashian (41) Anfang des vergangenen Jahres die Scheidung eingereicht hatte, ist der Rapper offiziell wieder solo. Er soll zwar noch versuchen, das Herz der Mutter seiner Kinder zurückzuerobern – sich inzwischen aber auch wieder mit anderen Frauen treffen. Nach einer vermeintlichen Liaison mit Irina Shayk (35) und dem Model Vinetria, wurde er zuletzt mit der Influencerin Yasmine Lopez gesichtet. Nur wenige Tage später genoss Kanye nun ein Date mit einer weiteren Frau.

Fotos, die unter anderem TMZ vorliegen, zeigen den vierfachen Vater mit der Schauspielerin Julia Fox bei einem romantischen Dinner in einem Restaurant in Miami. Kanye und die Mutter eines Sohnes unterhielten sich bei Kerzenschein. Während der "Gold Digger"-Interpret in einer lässigen schwarzen Jacke erschien, hatte sich die "No Sudden Move"-Darstellerin richtig rausgeputzt und trug ein enges Korsett. Was genau zwischen den beiden läuft, ist unklar.

Als Schauspielerin und Regisseurin dürfte Julia gut in Kanyes Beuteschema passen. Kurz nachdem Kim die Scheidung eingereicht hatte, erklärte der 44-Jährige, dass er in Zukunft lieber Frauen mit einer kreativen Ader daten möchte. "Damit würden die beiden dieselbe Sprache sprechen", merkte ein Insider gegenüber Page Six an.

Anzeige

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, 2016

Anzeige

Instagram / juliafox Julia Fox, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Kanye West, Rapper

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de