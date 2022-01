Noch mehr Nachwuchs im Hause Wollny? Die bekannte Familie aus Neuss arbeitet ja eigentlich immer daran, sich noch weiter zu vergrößern. Familienoberhaupt Silvia Wollny (56) hat selbst elf Kinder, die ihr mittlerweile 14 Enkelkinder geschenkt haben. Ihre älteste Tochter Sylvana (30) brachte bis jetzt zwei Mädchen zur Welt. Im Promiflash-Interview verriet die 30-Jährige, ob sie ihre Familienplanung damit bereits abgeschlossen hat.

Sylvanas Kinder Celina und Anastasia sind inzwischen acht und zwei Jahre alt. An die Schwangerschaften denkt das bekannte TV-Gesicht gerne zurück: "Das war eine ganz besondere Zeit." Trotzdem möchte sie gerade kein weiteres Kind. "Aktuell bin ich glücklich mit meinen beiden Prinzessinnen", erklärte sie Promiflash. Ganz ausschließen will Sylvana eine Schwangerschaft dann aber doch nicht: "Man soll ja niemals nie sagen! Wer weiß, was das Leben noch mit sich bringt."

Ganz auf Babys verzichten muss die Großfamilie derweil aber nicht. Sylvanas Schwester Lavina (22) wird in wenigen Wochen zum ersten Mal Mutter und auch Sarafina (26) hat erst vor einigen Monaten ihre Zwillings-Jungs geboren. Dass das viel Arbeit für die ganze Familie bedeutet, weiß auch Sylvana." Babys haben wir mit Casey und Emory ja gerade genug in der Familie", witzelte sie im Gespräch mit Promiflash.

"Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie" mittwochs um 20:15 Uhr in Doppelfolgen bei RTLZWEI

Instagram / sylvana_wollny Sylvana Wollny mit ihrer Tochter Celina-Sophie, September 2021

Instagram / sylvana_wollny Sylvana Wollny im November 2021

RTL2 Die Wollnys

