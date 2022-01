So emotional sprach Bob Saget kurz vor seinem Tod über das Sterben. Im Alter von nur 65 Jahren ist der Full House-Darsteller überraschend verstorben und hinterlässt bei Freunden und Familie eine große Lücke. Zum Jahreswechsel war der Schauspieler jedoch selbst noch in tiefer Trauer. Vor rund einer Woche hatte er sich von Golden Girls-Star Betty White (✝99) verabschiedet – und in diesem Zuge über ein Leben nach dem Tod sinniert.

Via Instagram hatte Bob seiner Kollegin Tribut gezollt und einen langen Beitrag geteilt, in dem er unter anderem über Betty und ihren verstorbenen Ehemann Allen Ludden geschrieben hatte. "Nun, wenn es nach Bettys Plan läuft, sind sie im Jenseits wieder vereint", mutmaßte der TV-Star und fuhr fort: "Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir sterben. Aber wenn Betty sagt, dass du mit der Liebe deines Lebens zusammen sein darfst, dann füge ich mich gerne Bettys Meinung."

Nach Bobs Todesmeldung kehrten nun einige Fans zu diesem Beitrag zurück. "Traurigerweise hat er es heute Nacht herausgefunden", kommentierte ein User den Post. Ein weiterer Nutzer schloss sich mit emotionalen Zeilen an und schrieb: "Ich hoffe, Betty empfängt dich mit einer dicken Umarmung!"

Getty Images Betty White im April 2012 in Los Angeles

Getty Images Bob Saget, Schauspieler

Instagram / bobsaget Bob Saget, Schauspieler

