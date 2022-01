Isabel Vollmer (36) verrät ihr kleines Geheimnis! Die Darstellerin spielt seit 2020 die Rolle der Monika bei Unter uns. Dabei sorgt sie nicht nur für jede Menge Trubel in der Schillerallee, sondern ist in ihren hautengen Klamotten auch ein echter Hingucker. Doch wie hält sich die Blondine überhaupt so fit? Neben Serienjob und dem anstrengenden Alltag als dreifache Mutter bleibt ihr doch eigentlich gar nicht so viel Zeit für Sport. Isabel verrät: Ihren schlanken Body hat sie vor allem ihren Kids zu verdanken.

"Meine momentane Figur habe ich, weil mich meine drei Kinder den ganzen Tag am Rennen und auf Trab halten", verriet die 36-Jährige im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram. Sie sitze quasi nie still und bekomme dadurch genug Bewegung – ganz ohne intensive Work-outs. Komplett verzichtet Isabel aber auch nicht auf Sport: Abends im Bett versucht sie sich regelmäßig an Po-Übungen und möchte zukünftig auch wieder vermehrt auf Yoga setzen. "Yoga ist meiner Meinung nach das Beste für die Figur und die Seele. Macht einfach ein anstrengendes Yoga, wo man auch mal an seine Grenzen kommt", riet sie ihren Fans.

Und wie sieht es bei der Ernährung aus? Verzichtet die "Unter uns"-Darstellerin auch mal auf was? "Von den Dingen, die gesund sind, esse ich immer gerne mehr und von ungesundem Essen esse ich halt nicht so viel – das ist mein Prinzip", plauderte sie aus. Zuckerhaltige Getränke wie Cola kommen bei Isabel erst gar nicht ins Haus.

privat Isabel Vollmer und ihre Kinder

TVNOW / Stefan Behrens Monika (Isabel Vollmer) im Büro von Huberbau bei "Unter uns"

Instagram / isabelvollmer Isabel Vollmer, Schauspielerin

